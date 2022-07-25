В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
28 минут назад

В Москве выявили 2 133 случая заражения коронавирусом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 133 против 2 386 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве выявили 2 133 случая заражения COVID-19 за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 801 387 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 7 против 12 днем ранее, до 44 393. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 789, до 2 600 605.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области возросло за сутки на 473 против 662 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 990 112 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших после ковида в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 293 - до 967 462, умерли три пациента с коронавирусом (всего за пандемию - 15 196).

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 788 против 781 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 546 546 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 549, до 1 506 616, число умерших возросло на 8, до 34 295.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители