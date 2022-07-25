В Москве выявили 2 133 случая заражения COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 133 против 2 386 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

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Всего в столице с начала пандемии выявили 2 801 387 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 7 против 12 днем ранее, до 44 393. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 789, до 2 600 605.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области возросло за сутки на 473 против 662 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 990 112 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших после ковида в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 293 - до 967 462, умерли три пациента с коронавирусом (всего за пандемию - 15 196).

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 788 против 781 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 546 546 случаев заражения.