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1 час назад

В столице началось тестирование новой билетной системы к запуску МЦД-3

Москва24иещё 7

В столице начался первый этап тестирования новой билетной системы к запуску третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) на Ленинградском направлении. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Началось тестирование новой билетной системы к запуску МЦД-3
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия ИванкоПортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уточняется, что в настоящее время пассажиры могут оплатить проезд только бумажными билетами или абонементами МТППК, а также банковской картой.

"После внедрения единой билетной системы и запуска МЦД-3 на этом направлении также станет доступна оплата с помощью билета "Кошелек" карты "Тройка". Также начнут действовать все билеты Московского транспорта, записанные на "Тройку", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры не будут участвовать в тестировании. Специалисты проверяют, как оборудование работает с новой билетной системой, и оценивают работу системы продаж. Перевозчик на этом этапе тестирования проверит корректность активации билетов на обновленных турникетах и считывание информации с "Тройки".

В Дептрансе подчеркнули, что переход на новую билетную систему произойдет плавно и незаметно для пассажиров.

"Одна из самых ответственных и сложных задач – создать единую билетную систему на будущем МЦД-3, где сейчас действуют билеты двух перевозчиков. Именно поэтому мы заранее приступаем к интеграции Ленинградского направления в систему московского транспорта", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что до 15 октября пассажиры пригородных поездов ЦППК смогут получить кешбэк при оплате проезда картами "Мир", в том числе привязанными к смартфонам. Так, при стоимости поездки до 100 рублей на счет вернется 10% от уплаченной суммы.

Сэкономить на поездке можно только при оплате проезда через специальные автоматы на станциях, а также с помощью приложений ЦППК и РЖД.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,РЖД,
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