В Москве благоустроят 11 набережных до 2026 года

"В Москве благоустроят 11 набережных до 2026 годах. В четвертом квартале этого года будет готова набережная Марка Шагала от проспекта Лихачева до МЦК. На участке длиной 890 м откроют три причала со спусками к воде, две детские площадки, выставочный зал, амфитеатр в единой конструкции с кафе и шесть велопарковок. Набережные создаются по новым для Москвы правилам - со значительным отступом от береговой линии", - приводятся слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова .

Он отметил, что реконструкция Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной выполнена на четверть, в 2023 году работы на ней будут завершены.

В 2024 году в рамках строительства транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта благоустроят Шелепихинскую набережную. В 2025 году планируется реконструировать Карамышевскую набережную, продолжить благоустройство набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от МЦК до Проектируемого проезда № 4 062. Работы пройдут на участках набережной Москвы-реки в Нагатинской пойме и на отрезке от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка, а также на Дорогомиловском полуострове. В 2026 году реконструируют набережную Москвы-реки от парка "Фили" до театра "Мастерская Петра Фоменко" и Симоновскую набережную на участке до Третьего транспортного кольца.