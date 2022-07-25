В Москве заметили гигантских тараканов. Полчища насекомых размером с ладонь увидела на улице жительница Лианозова и сняла их на видео. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Москва сейчас».
«Я никогда в жизни не видела такого размера тараканов. <…> Я просто гуляю с собакой. Это мой самый какой-то страшный кошмар. <...> Это как фильм ужасов», – испуганно произносит за кадром москвичка.
По версии источника, очевидица запечатлела мадагаскарских тараканов, которых стали заводить в качестве домашних питомцев. Для людей они не опасны.