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8 минут назад

«Как фильм ужасов»: гигантских тараканов сняли на видео в Москве

Денис Фьючин

В Москве заметили гигантских тараканов. Полчища насекомых размером с ладонь увидела на улице жительница Лианозова и сняла их на видео. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале «Москва сейчас».

«Я никогда в жизни не видела такого размера тараканов. <…> Я просто гуляю с собакой. Это мой самый какой-то страшный кошмар. <...> Это как фильм ужасов», – испуганно произносит за кадром москвичка.

По версии источника, очевидица запечатлела мадагаскарских тараканов, которых стали заводить в качестве домашних питомцев. Для людей они не опасны.

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