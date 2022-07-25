Жителям Ново-Переделкина устроили ночью «дискотеку». Видео

В Ново-Переделкине жильцам одной из многоэтажек ночью устроили «дискотеку». Кто-то включил громкую музыку, которая мешала всем спасть. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший присланное очевидцами видео.

«Музыка, конечно, приятная, но спать все равно мешала», – говорится в публикации.

Кто стал виновником, нарушившим покой москвичей, не уточняется.