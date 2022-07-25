Предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и Московской области с 9:00 до 18:00 понедельника, 25 июля, опубликовал Гидрометцентр России.
«Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, град, температура в Москве 25-27 градусов, по области 24-29 градусов, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду», — сообщают синоптики.
В воскресенье, 24 июля, о предстоящей на неделе резкой смене погоды предупредил москвичей руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.