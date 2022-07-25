«Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, град, температура в Москве 25-27 градусов, по области 24-29 градусов, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду», — сообщают синоптики.