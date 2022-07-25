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55 минут назад

Почти 1200 пар поженились в Москве 22 июля

Вечерняя Москваиещё 5

Около 1200 пар заключили брак в столице 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы в понедельник, 25 июля.

Почти 1200 пар поженились в Москве 22 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Красивые даты стали пользоваться популярностью с 2007 года. Число с сочетанием семерок 07.07.2007 привлекло более тысячи молодоженов. После этой даты в Москве наблюдался свадебный бум в даты с зеркальным сочетанием цифр. В летнем сезоне 2022 года самой популярной датой стало 22 июля. Дата выпала на пятницу, удобный день для проведения торжественной церемонии и празднования свадьбы, — говорится в сообщении.

При этом среди выездных локаций было открыто 24 самых популярных мест города, где прошло более 350 торжественных церемоний бракосочетания. Так, молодожены связали себя узами брака в башнях «ОКО» и «Федерация» «Москвы-Сити», в пяти исторических усадьбах, во время мини-круизов на речных трамвайчиках, на летних открытых площадках в бутик-отеле «Богородское» и парке-отеле «Даниловский», в историческом павильоне «Космос» на ВДНХ и на других площадках.

Кроме того, 43 церемонии прошло во Дворце бракосочетания № 4, а 38 пар выбрали Дворец бракосочетания № 1. В Кутузовском отделе ЗАГС в этот день поженились около 40 пар. Также в Таганском, Медведковском, Чертановском, Зеленоградском отделах ЗАГС зарегистрировали около 30 пар в каждом, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В красивую дату, 17 июля 2022 года, первые три свадьбы состоялись также на станции Московского метрополитена «Маяковская». Отмечается, что всего в этот день было запланировано свыше 200 церемоний.

Новости Москвы,ВДНХ,
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