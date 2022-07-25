Названа стоимость билетов на колесо обозрения "Солнце Москвы"

На сайте колеса обозрения "Солнце Москвы", которое откроется у Южного входа ВДНХ, можно оставить заявку на покупку билета, сообщает пресс-служба проекта. Посещение колеса организуют по сеансам. Цены начинаются от 550 рублей.

Аттракцион будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. В ближайшее время на официальном сайте проекта moscow-sun.ru стартуют продажи билетов, а когда аттракцион заработает, приобрести билет можно будет еще и в кассах и терминалах на территории "Солнца Москвы".

Предусмотрено несколько категорий билетов: взрослый, детский, семейный и льготный. Дети до трех лет смогут пройти бесплатно. Также посетители смогут выбрать кабину с прозрачным полом и воспользоваться дополнительными сервисами, включая опцию "Индивидуальная аренда кабины".

Взрослый билет по будням стоит 750 рублей, детский – 550 рублей. В выходные и праздничные дни взрослый билет можно будет купить за 950 и 750 рублей. Стоимость льготного билета – 550 рублей. Приобрести его можно только в кассах аттракциона, при предъявлении документа, подтверждающего льготу. Данной категорией билета могут воспользоваться все федеральные льготники в будний день.

Тариф "Быстрый проход/Fast Pass" позволит попасть в кабину колеса обозрения для быстрого прохода без ожидания в общей очереди. При покупке билета в кабину с прозрачным полом услуга "Быстрый проход/Fast Pass" включена в стоимость. Для семей с детьми предлагается специальный тариф "Семейный".

Самые высокое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" планируют открыть в 2022 году. Вместе с колесом на прилегающей к ВДНХ территории откроется и многофункциональный комплекс. Руководитель компании "Колесо обозрения "Солнце Москвы" Денис Тетерин рассказал, что основная цель организации заключается в создании многофункционального пространства для удовлетворения потребностей посетителей.

"Солнце Москвы" будет работать круглый год. Для комфорта посетителей кабинки оборудуют системой охлаждения и обогрева воздуха. Также в кабинках будут предусмотрены освещение, система видеонаблюдения, аудиогид и тревожная кнопка. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов.