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23 минуты назад

Анастасия Ракова рассказала о запуске первого бесплатного автобуса для посетителей ЦМД

Агентство «Москва»иещё 8

В Москве создали проект «Маршрут к долголетию». В рейс ушел первый автобус, который поможет горожанам старшего возраста бесплатно добираться до центров московского долголетия (ЦМД), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для участников «Московского долголетия» запустили бесплатный автобус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один из основных принципов центров московского долголетия - экстерриториальность. Это значит, что посещать любое или несколько из городских клубных пространств москвичи могут вне зависимости от места жительства. Чтобы горожанам старшего поколения было еще проще посещать другие центры, встречаться с новыми людьми и создавать собственные сообщества по интересам, мы запускаем проект «Маршрут к долголетию». Между клубными пространствами будут курсировать специальные брендированные бесплатные автобусы. Москвичи смогут посещать, например, любимые занятия в другом районе или встречаться на мероприятии в центре с друзьями из другого округа, а также значительно расширять круг своего общения благодаря новым знакомствам. Сейчас мы организовали первый маршрут - между центрами ЦАО и Троицка. До конца года планируем запустить еще несколько автобусов», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Сообщается, что для первого маршрута между центрами московского долголетия выбрали микроавтобус, рассчитанный на 20 мест. Транспорт оборудован удобными сиденьями и кондиционерами. В день пуска первого рейса «Маршрута долголетия» в ЦМД «Троицкий» состоялась насыщенная концертно-развлекательная программа.

Как уточняется, в Москве работают 52 центра московского долголетия. На их базе организовано более 1,5 тыс. клубов по интересам. В дальнейшем благодаря проекту «Маршрут к долголетию» свяжут все действующие клубные центры, а также охватят районы столицы, где клубные пространства пока не открыты. Для того чтобы отправиться в любой из центров, москвичам старшего поколения необходимо оставить заявку на поездку в своем центре или по номеру телефона единой справочной службы: +7 (495) 870-44-44.

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