Для участников «Московского долголетия» запустили бесплатный автобус

«Один из основных принципов центров московского долголетия - экстерриториальность. Это значит, что посещать любое или несколько из городских клубных пространств москвичи могут вне зависимости от места жительства. Чтобы горожанам старшего поколения было еще проще посещать другие центры, встречаться с новыми людьми и создавать собственные сообщества по интересам, мы запускаем проект «Маршрут к долголетию». Между клубными пространствами будут курсировать специальные брендированные бесплатные автобусы. Москвичи смогут посещать, например, любимые занятия в другом районе или встречаться на мероприятии в центре с друзьями из другого округа, а также значительно расширять круг своего общения благодаря новым знакомствам. Сейчас мы организовали первый маршрут - между центрами ЦАО и Троицка. До конца года планируем запустить еще несколько автобусов», - приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.