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31 минуту назад

Станцию Марьина Роща МЦД-2 достроят к концу года

Москва24иещё 9

Станция Марьина Роща МЦД-2 готова на 51%, ее планируют достроить к концу года, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Станцию «Марьина Роща» МЦД-2 достроят к концу года
Фото: Портал мэра и правительства МосквыПортал мэра и правительства Москвы

"Сейчас завершаются основные работы по устройству конструкций надземного пешеходного перехода между входными вестибюлями будущей станции на улице Веткина и в 7-м проезде Марьиной Рощи. В вестибюлях начали отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Когда работы будут завершены, эта станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла: с нее можно будет перейти на одноименную станцию БКЛ.

Ранее Бочкарев сообщил, что оборотный тупик построили за станцией "Аминьевская" для обслуживания участка БКЛ метро. В будущем его интегрируют в соединительную ветку к электродепо "Аминьевское", которое будет обслуживать составы БКЛ. Это позволит увеличить число поездов на линии и сократить время ожидания пассажиров на станциях.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что ведомством выдано заключение о соответствии объекта проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в ходе строительства оборотного тупика была выполнена проходка тоннеля. Всего специалисты уложили 350 метров путей.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
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