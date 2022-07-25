Станцию «Марьина Роща» МЦД-2 достроят к концу года

Станция Марьина Роща МЦД-2 готова на 51%, ее планируют достроить к концу года, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы Портал мэра и правительства Москвы

"Сейчас завершаются основные работы по устройству конструкций надземного пешеходного перехода между входными вестибюлями будущей станции на улице Веткина и в 7-м проезде Марьиной Рощи. В вестибюлях начали отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Когда работы будут завершены, эта станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла: с нее можно будет перейти на одноименную станцию БКЛ.

Ранее Бочкарев сообщил, что оборотный тупик построили за станцией "Аминьевская" для обслуживания участка БКЛ метро. В будущем его интегрируют в соединительную ветку к электродепо "Аминьевское", которое будет обслуживать составы БКЛ. Это позволит увеличить число поездов на линии и сократить время ожидания пассажиров на станциях.