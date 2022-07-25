Названы цели создания мини-садов во дворах Москвы

«Как люди у нас эстетически воспринимают природу? Розы, изобилие, все яркое, — для них это красиво. А местные виды у нас не такие яркие, и не такие красивые, как розы. Хотя для природы они гораздо более ценны: для насекомых, для птиц. Но у людей эстетика еще другая — эстетика стриженного газона, как символа благополучия. Красивые розы, ухоженные клумбы ассоциируются с тем, что в городе хорошо», — сказала Астанина.