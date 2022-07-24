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32 минуты назад

Прогноз погоды: синоптик рассказал о ливнях с грозами в Москве на следующей неделе

Елена Прошина

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москву придет «комфортная» погода. В столице пройдут ливни с грозами, температура достигнет средних для макрорегиона значений. Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптик рассказал о ливнях с грозами в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник, 25 июля, температура понизится до плюс 23-28 градусов, пройдут «освещающие ливни», уточнил Тишковец. Во вторник ожидается хорошая погода, без дождей. Ночью будет плюс 12-17 градусов, днем 25-30.

По его словам, в среду, 27 июля, столичное небо затянут кучево-дождевые облака, воздух прогреется до 26-31 градусов. В четверг «пройдет холодная фронтальная система, зарядят ливни и грозы», температура упадет до 23-28 градусов. В пятницу погода вернется к климатической норме, термометры покажут плюс 21-26.

На выходные ожидается антикциклон, он принесет сухую, солнечную погоду, добавил синоптик. Ночи будут прохладными, плюс 10-15, днем ожидается повышение температуры до «комфортных плюс 20 - плюс 25».

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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