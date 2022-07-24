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34 минуты назад

Новости погоды: ливни, грозы и прохлада ожидаются в столичном регионе в конце июля

Агентство «Москва»иещё 1

Жаркая погода сменится прохладой в Центральной России в последнюю неделю июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жара сменится комфортной прохладой! В понедельник метеорологические условия в Центральной России ухудшатся. Виной тому станет атмосферный фронт, сопровождаемый грядой грозовых облаков, сопровождаемых освежающими ливнями, что собьет жару, и понизит показания дневных термометров до плюс 23-28 градусов», - написал Тишковец.

Он уточнил, что во вторник ненадолго распогодится. Ночью ожидается плюс 12-17 градусов, днем потеплеет до 25-30 градусов. В среду воздух прогреется до плюс 26-31 градуса. Но уже в четверг, 28 июля, ожидаются ливни и грозы. В пятницу столбики термометров вернутся к климатической норме, в разгар дня прогнозируется от 21 до 26 градусов тепла.

«С наступлением выходных инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, что сулит солнечную, сухую и умеренно теплую погоду: ночами станет плюс 10-15 градусов, в дневные часы - комфортные плюс 20-25 градусов», - добавил синоптик.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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