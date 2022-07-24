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1 час назад

Москвичам рассказали о популярных услугах флагманских офисов "Мои документы"

Москва24иещё 1

Самыми популярными услугами флагманских офисов "Мои документы" с начала года стали регистрация транспортных средств, кадастровый учет и выдача водительских удостоверений в день обращения. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали о популярных услугах флагманских офисов "Мои документы"
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

С начала года более 92 500 человек воспользовались услугой по регистрации транспортных средств. Свыше 30 000 раз получили услугу по регистрации прав на недвижимость и кадастровый учет для юридических лиц.

"Для удобства посетителей во флагманских офисах работает сервис "Мое фото". В этом году услугами фотоателье воспользовались более 23 тысяч горожан. Уникальной услугой получения водительских прав в день обращения воспользовались более 10 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ есть возможность получить первый паспорт в торжественной обстановке, а также подтвердить личность для карты болельщика и создать электронные дубликаты бумажных документов.

К уникальным услугам относятся включение в Единый государственный реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств, проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы РФ. Кроме того, в их число входит и государственная регистрация юридических и физических лиц в качестве ИП и фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось, что центр услуг для бизнеса открылся в ТРЦ "Калейдоскоп" у станции метро "Сходненская". Это седьмой подобный центр при флагманском офисе "Мои документы". На сегодняшний день в городе работают 17 центров услуг для бизнеса, семь из которых расположены в офисах "Мои документы".

Новости Москвы,ВДНХ,Правительство Москвы,
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