Великие ученые, военная история и парки: путешествие на МЦД-1

О самых интересных местах на маршруте первого Московского центрального диаметра — в материале mos.ru.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Лето — лучший сезон для коротких путешествий. Например, в выходной день можно доехать на другой конец столицы или даже в Подмосковье и изучить новые места и достопримечательности. А помогут в этом Московские центральные диаметры (МЦД) — на пути нового наземного метро встречается немало интересных пунктов, где можно увидеть уникальные экспонаты. Более того, для путешествий на МЦД не нужно заранее покупать билеты и планировать время — можно отправиться в поездку с картой «Тройка», а поезда ходят каждые шесть — семь минут.

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В первой части путеводителя рассказываем, на какие станции МЦД-1 поехать, чтобы погулять по бывшим землям князей Юсуповых, расширить знания о дирижаблях и увидеть гиперкуб.

Станция Лобня: познакомиться с чайками озера Киово

На конечной станции МЦД-1 орнитологи-любители откроют для себя много интересного, посетив озеро Киово, известное также как Киёво, расположенное в Восточном микрорайоне города Лобни. Это место славится огромной колонией озерных чаек, которые стали символом Лобни и изображены на гербе этого города. Здесь также живут утки, которых можно покормить.

Жалуют это место и любители рыбалки — в озере водятся караси и ротаны, так что можно с собой захватить и удочку.

Озеро Киово — памятник природы федерального значения. Купаться здесь нельзя, но красота вокруг это полностью компенсируют. А рядом находится старинная церковь Спаса Нерукотворного Образа.

Станция Водники: полюбоваться парком князей Юсуповых

Проехать по МЦД-1 стоит ради того, чтобы посетить исторические места. В течение двух веков с городским округом Долгопрудным был неразрывно связан род князей Юсуповых. От имени последних владельцев этих земель получил свое название Юсуповский сквер. Представители Юсуповых также построили в селе Котово усадьбу с парком и храм Спаса Нерукотворного Образа, который является семейной усыпальницей. Посетить его можно и сегодня.

В Юсуповском сквере построен амфитеатр, где проводят различные мероприятия на День города. В Котовском заливе проходят зрелищные выступления гидроциклистов. Здесь также можно полюбоваться закатом и пролетающими самолетами.

Более подробно об истории этих территорий можно узнать в Долгопрудненском историко-художественном музее. Он расположен как раз на следующей станции МЦД.

Станция Долгопрудная: узнать все о дирижаблях

Город Долгопрудный в 1930–1940-х годах стал гаванью советского дирижаблестроения. Здесь располагался комбинат Дирижаблестрой (сначала и поселок назывался аналогично) и был построен знаменитый дирижабль СССР-В6, установивший в 1937 году рекорд беспосадочного перелета — 130 часов. В Долгопрудненском историко-художественном музее хранятся личные вещи членов экипажа и фрагменты конструкции, оставшиеся после его крушения.

Гости могут узнать и о строительстве канала Москва — Волга близ Долгопрудного. Погрузиться в атмосферу тех нелегких лет помогут фотографии, карты будущего канала, рисунки и картины художника-заключенного — свидетеля и участника грандиозной стройки.

Еще одна экспозиция рассказывает об истории лаковой миниатюры. На ней представлены работы мастеров из Федоскина, Палеха и Мстеры.

Станция Новодачная: увидеть личные вещи великих ученых

Одна из главных достопримечательностей на следующей остановке — музей истории МФТИ, экспозиция которого рассказывает о создании учебного заведения и его жизни в наше время.

Часть экспонатов тесно связана с легендарными учеными-физиками, которые работали в институте, — это Петр Капица, Лев Ландау, Сергей Королев, Мстислав Келдыш. Здесь представлены не только их вещи, но и уникальные документы, в том числе стенограммы лекций Петра Капицы и Льва Ландау. Среди других экспонатов — материалы о космонавтах — выпускниках МФТИ и научные приборы первой половины XX века, полученные институтом после войны.

Станция Лианозово: прогуляться и покачаться на качелях

Двигаясь дальше по МЦД-1, въезжаем на территорию Москвы, где после посещения музеев можно отдохнуть на свежем воздухе. На пересечении Угличской и Череповецкой улиц можно найти романтичное и приятное место для прогулок — Лианозовский променад. Его обустроили в 2019 году благодаря программе «Мой район». При создании вдохновлялись образом старинных дач — домов в стиле модерн, которые когда-то здесь находились.

Лианозовский променад разделен на четыре тематические зоны. Входная группа со стороны Череповецкой улицы открывает подсвеченную систему арок с тремя проходами. Сразу за ней расположены необычные качели, похожие на те, что установлены на Триумфальной площади. Также здесь есть музей под открытым небом — фотовыставка со старинными снимками Лианозова.

Станция Сколково: посмотреть гиперкуб и покататься на велосипеде

Проехав через центр Москвы, мы оказываемся на юго-западе Подмосковья и продолжаем отдых на природе. В двух шагах от станции Сколково находится Центральный парк инновационного центра — зеленая зона внутри города инноваций.

Парк условно поделен на деловую и природную части. Первая расположена неподалеку от гиперкуба. Это здание, которое выглядит как трехмерный стеклянный лабиринт, построили на территории центра раньше остальных. Кроме того, в деловой части парка есть набережная у большого пруда, танцевальные площадки, павильоны для мероприятий.

В природной части парка можно погулять с детьми, заняться спортом или отправиться на долгую прогулку — для этого был создан пятикилометровый велопешеходный маршрут.

Станция Одинцово: места Пушкина и Чехова

В финальной точке небольшого путешествия, на конечной станции МЦД-1 Одинцово, можно познакомиться с еще одним подмосковным городом. Начать прогулку можно с Одинцовского историко-краеведческого музея. Он интересен не только своей архитектурой (музей расположен в старинном здании бывшей конторы кирпичного завода Василия Якунчикова, московского предпринимателя и известного мецената), но и экспозицией.

Здесь можно проследить историю района начиная с древних времен и заканчивая XIX веком и исследовать все заповедные места одинцовской земли, связанные с именами литературных классиков: Пушкина, Чехова и Пришвина. Также здесь доступна информация о событиях XX века, о Великой Отечественной войне, этапах развития культуры и спорта в Одинцове.