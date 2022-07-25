Более 50 млн счетов оплатили москвичи с помощью сервиса «Мои платежи»

За время работы сервиса «Мои платежи» пользователи оплатили счета на портале mos.ru и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» более 50 млн раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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«Возможности сервиса постоянно расширяются, а процесс оплаты услуг с каждым годом становится все более простым и доступным для горожан. Сейчас пользователи могут оплатить более 9 тыс. городских, федеральных и коммерческих услуг, в том числе социально значимых, в категориях «Образование, культура, спорт», «Квартира, ЖКУ», «Транспорт» и «Органы власти». Есть возможность оплачивать детские сады, кружки и спортивные секции, счета за коммунальные услуги и электроэнергию, домашний телефон и интернет, аренду городских пространств в музеях, библиотеках и учреждениях культуры, пополнить баланс карты «Тройка», а также погасить налоговые и судебные задолженности и штрафы, потратив на это минимум времени. На сегодняшний день к сервису подключено около 2 тыс. поставщиков услуг. Наиболее востребованные услуги доступны как на портале mos.ru, так и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», - приводятся в материале слова заместителя руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрия Иванова.

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Так, только с начала 2022 года пользователи сервиса «Мои платежи» произвели оплату более 9,5 млн раз. Сервис автоматически находит все неоплаченные счета по реквизитам документов, заполненных в личном кабинете пользователя на портале mos.ru. Он также позволяет создавать автоплатежи и шаблоны, настраивать подписки и уведомления, просматривать архив платежей, применять наиболее удобные инструменты и способы оплаты. В случае затруднений с автоматическим поиском можно искать выставленные счета при помощи виджетов.

Уточняется, что посетители портала mos.ru воспользовались виджетами сервиса «Мои платежи» более 500 тыс. раз с момента запуска в декабре 2021 года. При необходимости с помощью виджетов можно проверить и оплатить не только свои счета, но и счета родных, близких и друзей. Виджет «Счет по УИН» поможет, если счет автоматически не отобразился при открытии страницы «Мои платежи», но при этом у пользователя на руках есть бумажная квитанция. Сервис находит электронный счет по уникальному идентификатору начисления (УИН) - это набор из 20 или 25 символов на бумажной квитанции. После ввода УИН в окне виджета система сразу найдет счет и покажет все реквизиты для проверки. После этого потребуется лишь кликнуть на поле «Добавить к оплате», и счет сразу появится во вкладке «Счета к оплате». После чего его можно будет оплатить любым удобным способом.

Сообщается, что по такому же принципу работает и виджет «Свидетельство ТС». Для поиска неоплаченных штрафов пользователю необходимо указать данные транспортного средства. При этом можно искать данные по нескольким автомобилям, в том числе родственников и членов своей семьи. В форме нужно указать номер государственного регистрационного знака транспортного средства, а также серию и номер свидетельства о регистрации. Виджет отобразит все имеющиеся неоплаченные штрафы, которые можно оплатить онлайн.

Также сервис «Мои платежи» дает возможность создавать шаблоны для совершения регулярных авансовых платежей. Это формы для оплаты услуг с предварительно внесенными реквизитами и суммой для оплаты. Использование шаблонов существенно экономит время, снижая риск ошибок по невнимательности при повторяющемся вводе платежных реквизитов. Этой опцией на сегодняшний день воспользовались свыше 120 тыс. пользователей городских сервисов. Сервис особенно востребован при пополнении баланса лицевого счета «Москвенок» или для оплаты услуг за пользование городской телефонной связью.

Кроме того, создать новый шаблон можно в разделе «Оплата услуг» при добавлении счета с формы оплаты услуги, а также в разделе оплаты коммерческих услуг, таких как интернет или мобильная связь. Для этого нужно поставить галочку напротив строки «Сохранить как шаблон» в форме оплаты счета. Шаблон можно настроить еще на этапе оплаты услуги или выбрать нужный из списка рекомендованных. Актуальный список рекомендуемых и уже имеющихся шаблонов отображается в разделе «Шаблоны» на главной странице сервиса. Они становятся доступны на странице оплаты после того, как пользователь совершил хотя бы один авансовый платеж.

Настроить автоплатеж также можно по расписанию, балансу или выставленному счету. Для пользователей существует возможность настроить подписку на получение уведомлений о новых выставленных счетах. Сервис позволяет не только быть в курсе существующих неоплаченных счетов, но и иметь доступ к архиву совершенных платежей. Это удобно при возникновении спорных ситуаций с оплатой, для уточнения даты и суммы платежа, для подтверждения отсутствия задолженностей перед продажей недвижимости и в других ситуациях. Осенью 2020 года в сервисе появилась возможность делать пожертвования в пользу благотворительных организаций. Сделать это можно одновременно с оплатой текущих счетов без комиссии. С момента запуска благотворительного сервиса горожане пожертвовали на различные программы более 28 млн руб.