«Оранжевая» Москва: на пляжах и у фонтанов ажиотаж

У водоемов Москвы и Подмосковья ажиотаж. Москвичи спасаются от 30-градусной жары. В Москву, наконец, вернулась знойная погода. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова продолжит тему.

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У фонтанов – аншлаг. Купаются дети, духоты не выдерживают взрослые, и тоже лезут в воду. Прямо в одежде. Все спасаются от зноя. В Москве на термометре плюс 30. Асфальт раскаляется до 50 градусов. Такая погода хоть и изнурительная, но долгожданная. Люди обосновались в водоемах. На пляжах толпы загорающих. Вода бурлит от количества отдыхающих. У водоемов Москвы и Подмосковья ажиотаж. Официально открыты 10 пляжей в столице, еще 84 – в области. Водные процедуры и у животных в зоопарке. В вольерах есть пруды и бассейны. В жару установили еще и поливалки. А медведям и пандам предлагают лед с морковью и яблоками.

Горожане атаковали палатки с мороженым. Поставщики только и успевают подвозить коробки. Хотя еще неделю назад ларьки с холодным лакомством простаивали – были дожди. Сейчас же от покупателей нет отбоя.

Синоптики предупреждают об опасном солнце. В полдень лучше прятаться в тени. Есть риск получить солнечный удар. Ультрафиолетовое излучение сейчас как никогда опасно. В такую жару врачи советуют пить больше воды, а еще одеваться лучше в светлое, не забывать о головных уборах.

«Естественно, нужны кремы с защитой. Желательно больше 50 SPF – на все открытые участки кожи. Приемы пищи рекомендуется ограничить в жаркие приемы времени, лучше употреблять растительную пищу – фрукты, овощи», – сказала врач-терапевт, врач функциональной диагностики Софья Старостина.

Жара в Москву вернулась после прохладной и дождливой недели. Такая знойная погода – из-за антициклона.

«На погоду столичного региона начал оказывать влияние скандинавский антициклон. Он медленно приближался с северо-запада и теснил дождевые тучи», – отметил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.