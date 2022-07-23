Климатолог Михаил Юлкин рассказал в интервью радиостанции Sputnik о влиянии глобального потепления на погоду в европейском макрорегионе. Он отметил, что жара может прийти и в Россию.

Эксперт рассказал, что аномальная жара наблюдается не только в Южной, но и в Западной Европе. В частности, в Великобритании температура воздуха повысилась до 40 градусов. По его данным, это произошло вследствие возникновения так называемого «теплового купола».

Юлкин пояснил, что тепловой купол - это сравнительно новое явление. Оно характеризуется резким повышением температуры в том или ином регионе на протяжении довольно большого отрезка времени. Для Европы ранее оно было нехарактерно.