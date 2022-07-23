Климатолог Михаил Юлкин рассказал в интервью радиостанции Sputnik о влиянии глобального потепления на погоду в европейском макрорегионе. Он отметил, что жара может прийти и в Россию.
Эксперт рассказал, что аномальная жара наблюдается не только в Южной, но и в Западной Европе. В частности, в Великобритании температура воздуха повысилась до 40 градусов. По его данным, это произошло вследствие возникновения так называемого «теплового купола».
Юлкин пояснил, что тепловой купол - это сравнительно новое явление. Оно характеризуется резким повышением температуры в том или ином регионе на протяжении довольно большого отрезка времени. Для Европы ранее оно было нехарактерно.
Специалист напомнил, что ученые неоднократно фиксировали формирование купола над Центральной Россией. Он добавил, что Москва с высокой долей вероятности повторит судьбу Лондона. Шансы на это будут возрастать с каждым годом, в особенности если «изменение климата будет происходить по катастрофическому сценарию».