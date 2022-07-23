В Москве выявили 1 871 случай заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 871 против 1 787 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 796 868 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни в столице возросло на семь против девяти днем ранее, до 44 374. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 925, до 2 598 905.

Ситуация в Подмосковье

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Московской области возросло за сутки на 777 против 680 днем ранее, следует из данных на портале.

Всего с начала пандемии коронавируса в области подтвердили 988 977 случаев заражения.