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1 час назад

В вагоне МЦД заметили «жену Киркорова»

Мослентаиещё 1

«Жену Киркорова» заметили в вагоне МЦД. Именно так одетую в ярко-голубой наряд женщину назвали пользователи сети в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Новости Москвы» фото.

В вагоне МЦД заметили «жену Киркорова»
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»Telegram-канал «Новости Москвы»

«Барыня на МЦД», — подписал снимок автор поста. Многие юзеры отреагировали на увиденное с восхищением: «Какая шикарная женщина», «Кто она, эта маркиза моего сердца?», «Знатная особа», «Императрица», «Смелая!».

«Каждая женщина в мыслях себя такой видит», — призналась одна из подписчиц канала. «Негоже таким особам и в МЦД-то, карету бы», — иронично заметил другой. «Так она старается быть как все ее подданные. Ближе к народу, так сказать», — ответили ему.

Многие участники дискуссии узнали пассажирку общественного транспорта. «Я ее часто вижу, она так лет 13 ходит», «Она каждый год мелькает, пора уже автографы брать», «Она в Подольске живет. Уже лет 20 так одевается», — написали они.

Ранее женщину с кандибобером на голове заметили на улице в столице. Пользователи сети предположили, что дама только что вышла с записи программы «Модный приговор».

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