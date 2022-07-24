В метро Москвы начали раздавать бутылки с водой из-за жары

"Жара в Москве не отступает. Мы заботимся о своих пассажирах и начали раздавать бесплатную воду в вестибюлях восьми станций метро: "Технопарк", "Кутузовская", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Выхино", - говорится в сообщении.