В метро Москвы начали раздавать бутылки с водой из-за жары

Бутилированную воду начали выдавать в вестибюлях восьми станций Московского метрополитена. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Жара в Москве не отступает. Мы заботимся о своих пассажирах и начали раздавать бесплатную воду в вестибюлях восьми станций метро: "Технопарк", "Кутузовская", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая", "Выхино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в жару очень важно поддерживать водный баланс.
"Мы следим за температурой, список станций при необходимости будет скорректирован", - говорится в сообщении.
Также сегодня питьевую воду будет раздавать перевозчик ЦППК на центральных вокзалах и крупных ж/д станциях.