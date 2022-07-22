Москвичам рассказали, как пережить жару

Европейская жара придёт в Москву на этих выходных. Температура воздуха может подняться до +32 градусов. Спасатели рассказали, как пережить летний зной без последствий для здоровья. Об этом сообщает «Российская газета» .

Без проблем пережить жару поможет соблюдение простых мер безопасности. Специалисты рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду, по возможности из хлопка, обязателен головной убор. Пребывание под открытым солнцем грозит тепловым ударом, на улице лучше оставаться в тени. При первых признаках недомогания необходимо выпить воды и как можно быстрее отойти в тень. Кроме того, не пользуйтесь открытым огнём – в такую погоду резко возрастает риск возгорания и последующего пожара.