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1 час назад

Вход и выход на станциях метро "Октябрьская" и "Парк культуры" могут ограничить 23–24 июля

Москва24

Вход и выход на станциях метро "Октябрьская" и "Парк культуры" могут ограничить 23–24 июля из-за проведения VK Fest, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Вход и выход на станциях метро "Октябрьская" и "Парк культуры" могут ограничить
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Ведомство предупреждает москвичей, что возможны ситуативные ограничения по требованию полиции.

"Билеты на обратную поездку в метро лучше купить заранее. <...> Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что вход в Парк Горького будет ограничен в период с 22 по 26 июля из-за проведения VK Fest. Посетители не смогут попасть в партерную часть парка, которая будет закрыта с 00:01 22 июля до 00:01 26 июля.

Пройти в Зеленую школу, на детские игровые площадки, в павильон "Здоровая Москва", "Плюс Дачу", в музей "Гараж" можно будет через вход с Ленинского проспекта или через боковой вход в партер рядом с Пионерским прудом. Вход на Пушкинскую набережную закроют от Крымского моста до беседки-ротонды Голицынской больницы.

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