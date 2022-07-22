Вход и выход на станциях метро "Октябрьская" и "Парк культуры" могут ограничить 23–24 июля из-за проведения VK Fest, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Ведомство предупреждает москвичей, что возможны ситуативные ограничения по требованию полиции.

"Билеты на обратную поездку в метро лучше купить заранее. <...> Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что вход в Парк Горького будет ограничен в период с 22 по 26 июля из-за проведения VK Fest. Посетители не смогут попасть в партерную часть парка, которая будет закрыта с 00:01 22 июля до 00:01 26 июля.