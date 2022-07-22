В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Зону отдыха "Озеро Белое" в Москве закрыли из-за плохого качества воды

Москва24

Зону отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы закрыли из-за плохого качества воды. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. В озере Белом запретили купаться.

Зону отдыха "Озеро Белое" в Москве закрыли из-за плохого качества воды
Фото: Агентство "Москва"/Сергей ВедяшкинАгентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На территории зоны отдыха установили соответствующие знаки. Для купания остаются открытыми девять зон отдыха, среди которых: "Левобережье", "Путяевский пруд № 1", "Озеро Мещерское", "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3", "Тропарево", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Озеро Черное".

"Всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания отобраны 766 проб воды для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнено 5 002 исследования на вирусологические, санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели", – говорится в сообщении.

В течение лета специалисты проводят отбор проб песка на различные показатели. В общей сложности удалось отобрать 562 пробы песка и выполнить 1 277 исследований.

Ранее сообщалось, что рыба в озере Черном в Люберцах могла погибнуть из-за нехватки кислорода в нагревшейся воде. В ходе обследования водоема экспертами на берегу были найдены несколько умерших рыб. Также специалистам удалось установить, что в озере водится много мелких красных рачков.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители