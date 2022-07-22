В Москве появились "Единые" проездные с маршрутами до аэропортов

"Тематические "Единые" уже ждут вас в кассах и билетных автоматах на станциях метро в пределах Кольцевой линии. Поезда "Аэроэкспресс" ездят в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково с центральных вокзалов и промежуточных станций рядом с метро и МЦК. В Шереметьево аэроэкспрессы теперь доставляют пассажиров прямо к терминалам В и С. Добраться до аэропортов Шереметьево и Домодедово можно и на экспресс-автобусах компании", - говорится в сообщении.