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44 минуты назад

В московском метро появились "Единые" проездные с маршрутами до аэропортов

ТАССиещё 3

Тематические "Единые" появились в кассах и билетных автоматах на станциях московского метро в пределах Кольцевой линии. Карты, выпущенные совместно с "Аэроэкспрессом", напомнят горожанам, как добраться до аэропортов Москвы вовремя, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве появились "Единые" проездные с маршрутами до аэропортов
Фото: АэроэкспрессАэроэкспресс

"Тематические "Единые" уже ждут вас в кассах и билетных автоматах на станциях метро в пределах Кольцевой линии. Поезда "Аэроэкспресс" ездят в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково с центральных вокзалов и промежуточных станций рядом с метро и МЦК. В Шереметьево аэроэкспрессы теперь доставляют пассажиров прямо к терминалам В и С. Добраться до аэропортов Шереметьево и Домодедово можно и на экспресс-автобусах компании", - говорится в сообщении.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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