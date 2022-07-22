Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные

В столичном регионе в предстоящие выходные будет жарко, сообщает Гидрометцентр России.
«Кульминация лета пройдет на фоне возвращения жаркой погоды. Днем в выходные солнечно, воздух прогреется до 26-31 градусов», - говорится в сообщении.
По информации синоптиков, в субботу 24 июля днем в Москве ожидается до плюс 29, по области - до 30 градусов тепла. В воскресенье столбики термометров в городе покажут плюс 28-30, по области 26-31.
«В начале следующей недели из-за близости фронтальных разделов, погода приобретет неустойчивый характер, и пройдут локальные кратковременный дожди с грозами», - добавили в Гидрометцентре.