Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные

В столичном регионе в предстоящие выходные будет жарко, сообщает Гидрометцентр России .

«Кульминация лета пройдет на фоне возвращения жаркой погоды. Днем в выходные солнечно, воздух прогреется до 26-31 градусов», - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в субботу 24 июля днем в Москве ожидается до плюс 29, по области - до 30 градусов тепла. В воскресенье столбики термометров в городе покажут плюс 28-30, по области 26-31.