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8 минут назад

Новости погоды: гидрометцентр: Москвичей в выходные ждет 30-градусная жара

Агентство «Москва»

В столичном регионе в предстоящие выходные будет жарко, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кульминация лета пройдет на фоне возвращения жаркой погоды. Днем в выходные солнечно, воздух прогреется до 26-31 градусов», - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в субботу 24 июля днем в Москве ожидается до плюс 29, по области - до 30 градусов тепла. В воскресенье столбики термометров в городе покажут плюс 28-30, по области 26-31.

«В начале следующей недели из-за близости фронтальных разделов, погода приобретет неустойчивый характер, и пройдут локальные кратковременный дожди с грозами», - добавили в Гидрометцентре.

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