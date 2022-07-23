Оценена вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары

«Вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, довольно быстро повышается, потому что климат на территории России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе», — предупредил Юлкин, добавив, что в случае реализации катастрофического сценария вероятность экстремальных температурных явлений возрастает к 2040 году в два-три раза, до пяти раз — к 2060 году и почти в 100 раз — к концу столетия.