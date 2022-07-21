Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

Жителям Москвы следует внимательно следить за своим состоянием в связи с резким повышением атмосферного давления в городе в ближайшие дни. Об этом в беседе с News.ru заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов .

По его словам, циклон, который находится над Москвой, за эти сутки уйдет южнее, что вызовет жаркую погоду в городе. Он подчеркнул, что в столице не будет дождей, температура воздуха в дневное время достигнет 27-30 градусов.