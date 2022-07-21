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44 минуты назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

Парламентская газета

Жителям Москвы следует внимательно следить за своим состоянием в связи с резким повышением атмосферного давления в городе в ближайшие дни. Об этом в беседе с News.ru заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, циклон, который находится над Москвой, за эти сутки уйдет южнее, что вызовет жаркую погоду в городе. Он подчеркнул, что в столице не будет дождей, температура воздуха в дневное время достигнет 27-30 градусов.

«Также стоит отметить, что в столице ожидается резкое повышение давления, поэтому крайне рекомендую поберечь свое здоровье аллергикам, астматикам и людям, страдающим от повышенного артериального давления», — заключил синоптик.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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