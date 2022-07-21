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55 минут назад

Сильный ливень обрушился на Москву

Москва24

Сильный ливень обрушился на Москву. В городе также наблюдается сильный ветер.

В столичном регионе до этого продлили желтый уровень погодной опасности. Погода в Москве и области была объявлена опасной из-за грозы, усиления ветра до 17 метров в секунду и проливного дождя.

Предупреждение будет действовать до 21:00 21 июля.

Между тем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой около 30 градусов и без существенных осадков. Она отметила, что атмосферное давление будет немного расти.

Новости Москвы,Видео,Татьяна Позднякова,
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