Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в Москве

В Москву с пятницы, 22 июля, придет «несусветная жара». Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд , сообщают «Известия».

«Уже завтра в Москве будет много солнца, нисходящее движение по вертикали воздуха препятствует облакообразованию. Будет переменная облачность и лишь местами кратковременный дождь — преимущественно без осадков», — сообщил Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в городе 22 июля прогреется до 25-27 градусов, 23 июля — до 27-29 градусов, 24 июля — до 27-32 градусов. В начале следующей недели погода не изменится, температура будет выше нормы на 1-2 градуса.