Редких попугаев кеа показали на видео в Московском зоопарке

В Центре Воспроизводства редких животных в Московском зоопарке поселились редкие новозеландские попугаи кеа. Об этом сообщается на официальной странице зоосада во «ВКонтакте», где опубликовано видео с экзотическими птицами с клювами, как у орлов.
«Кеа воплощают в себе одновременно кошмар новозеландских фермеров и мечту людей со всего мира, желающих посмотреть на эту птицу хоть одним глазком», – говорится в публикации.
С 70-х годов прошлого века этот вид пернатых, обитающих в Новой Зеландии, находится под защитой. Птицы отличаются уровнем интеллекта, сравнимым с вороньим. Сообразительные горные попугаи способны выполнять простые трюки.
Ранее сообщалось, что Московском зоопарке у черных лебедей на свет появились птенцы.