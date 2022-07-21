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58 минут назад

Редких попугаев кеа показали на видео в Московском зоопарке

Денис Фьючин

В Центре Воспроизводства редких животных в Московском зоопарке поселились редкие новозеландские попугаи кеа. Об этом сообщается на официальной странице зоосада во «ВКонтакте», где опубликовано видео с экзотическими птицами с клювами, как у орлов.

«Кеа воплощают в себе одновременно кошмар новозеландских фермеров и мечту людей со всего мира, желающих посмотреть на эту птицу хоть одним глазком», – говорится в публикации.

С 70-х годов прошлого века этот вид пернатых, обитающих в Новой Зеландии, находится под защитой. Птицы отличаются уровнем интеллекта, сравнимым с вороньим. Сообразительные горные попугаи способны выполнять простые трюки.

Ранее сообщалось, что Московском зоопарке у черных лебедей на свет появились птенцы.

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