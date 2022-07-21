Число преступлений в Москве снизилось

Сотрудники московской полиции ежегодно раскрывают почти 40 тысяч преступлений.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва Антон Гердо / Вечерняя Москва

Об этом сообщает столичное управление МВД. По данным полиции, за последние пять лет количество квартирных краж и краж автомобилей сократилось более чем на 85 процентов, разбойных нападений — на 75 процентов. За пять первых месяцев 2022 года на 9 процентов снизилось число преступлений в жилом секторе, в том числе совершенных по бытовым мотивам, — на 22 процента.

Для эффективной борьбы с преступностью и контроля за оперативной обстановкой в столице активно развивается общегородская система видеонаблюдения. На сегодняшний день в нее интегрировано более 200 тысяч видеокамер. За 10 лет с момента внедрения системы видеонаблюдения количество зарегистрированных в Москве преступлений сократилось на 17,3 процента и продолжает неуклонно снижаться. Много камер установлено в государственных учреждениях.

— Так, 12 тысяч камер установлено в образовательных учреждениях и 13 тысяч — в помещениях здравоохранения, — сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

Эффект работы камер объяснил Валерий Ганков, директор частного охранного предприятия столицы.

— Сейчас видеокамеры есть в каждом подъезде. Одна смотрит во двор, другая — изнутри подъезда на входную дверь. Практически каждый квадратный метр уличного пространства тоже просматривается. Видеокамеры есть почти во всех учреждениях. Преступники знают об этом и просто не рискуют действовать, — рассказал эксперт.

Помимо этого, в Москве проводится профилактическая работа, которая приводит к улучшению ситуации.

— Так, в этом году совершено на 12 процентов меньше преступлений в пьяном виде, — привел пример Игорь Зиновьев.