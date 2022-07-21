Магазин Levi's снова открылся в Москве. Видео

В торговом центре «Авиапарк» в Москве снова открылся магазин джинсовой одежды Levi's. Знаменитый бренд сменил свое название в России, и теперь его товары будут продаваться под вывеской JNS. Об этом сообщает Telegram-канал @aviaparkmsk, где размещено соответствующее видео из торговой точки.

В конце мая стало известно о планах компании Levi Strauss & Co покинуть российский рынок и продать свои магазины на территории страны. В СМИ также уточнялось, что бренд прекратил поставки в Россию.