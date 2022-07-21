В Москве построят центр керлинга

Власти Москвы приняли решение о строительстве в Мневниковской пойме спортивного комплекса, который станет новым центром развития керлинга. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе мэра и правительства города.

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"Правительство Москвы приняло решение о строительстве многофункционального центра керлинга на территории Мневниковской поймы. До конца 2024 года в Мневниковской пойме планируется возвести спортивный комплекс площадью 12,5 тыс. кв. м, который станет новым центром развития керлинга и тренировочной базой сборных команд по этому виду спорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Москве керлингом занимаются свыше 7,5 тыс. человек. Спортивную подготовку по керлингу осуществляют три учреждения Москомспорта - спортивная школа № 10, Московская академия зимних видов спорта и СШОР "Москвич", где занимаются 277 человек.