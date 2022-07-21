Москвичей предупредили о резком повышении давления

Жителям столицы следует внимательно следить за своим состоянием в связи с резким повышением атмосферного давления в городе в ближайшие дни, предупредил руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог Александр Шувалов.

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"Также стоит отметить, что в столице ожидается резкое повышение давления, поэтому крайне рекомендую поберечь свое здоровье аллергикам, астматикам и людям, страдающим от повышенного артериального давления", – сообщил он в беседе с News.ru.

По словам метеоролога, буквально через день в Москве воздух прогреется до 27...30 градусов, осадков при этом не ожидается.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов объяснил, почему в Европе установилась аномальная жара, в то время как в Москве сохраняется прохлада.