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1 час назад

Заклеивающую номера Bentley в Москве девушку сняли на видео

Денис Фьючин

В центре Москвы девушка заклеивала номера люксового автомобиля Bentley, вероятней всего, чтобы не платить за парковку. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятую очевидцами запись инцидента на Патриарших прудах. На ней видно, как старательно автомобилистка скрывает номера стоящего у обочины транспортного средства.

Некоторые пользователи Интернета предположили, что кризис сказался даже на экономически благополучных жителях столицы. Автомобили британской компании стоят десятки миллионов рублей.

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