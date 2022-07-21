В центре Москвы девушка заклеивала номера люксового автомобиля Bentley, вероятней всего, чтобы не платить за парковку. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятую очевидцами запись инцидента на Патриарших прудах. На ней видно, как старательно автомобилистка скрывает номера стоящего у обочины транспортного средства.