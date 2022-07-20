Гидрометцентр России сообщил, когда в столицу вернется жаркая погода. По словам синоптиков, температура повысится в Москве к концу недели.

«В пятницу, 22 июля, температура в Москве днем поднимется до 24-26 градусов, в области — до 22-27», - говорится в сообщении ведомства.

По данным метеорологов, в регионе местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Выходные будут теплыми, без осадков. В субботу, 23 июля, воздух прогреется до 25-30 градусов. Ночью будет существенно прохладнее, температура будет в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье ожидается аналогичная погода.