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1 час назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали возвращение жаркой погоды

Илья Родин

Гидрометцентр России сообщил, когда в столицу вернется жаркая погода. По словам синоптиков, температура повысится в Москве к концу недели.

«В пятницу, 22 июля, температура в Москве днем поднимется до 24-26 градусов, в области — до 22-27», - говорится в сообщении ведомства.

По данным метеорологов, в регионе местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Выходные будут теплыми, без осадков. В субботу, 23 июля, воздух прогреется до 25-30 градусов. Ночью будет существенно прохладнее, температура будет в диапазоне от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье ожидается аналогичная погода.

Аномальную погоду в Москве объяснили

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил ранее, что в среду и четверг в столице будет прохладная и дождливая погода. Облака развеются к концу недели, повысится и температура воздуха, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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