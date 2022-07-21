В парках Москвы можно бесплатно обучиться живописи

В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, профессиональные педагоги помогают освоить разнообразные техники рисования. Основная часть занятий проходит на улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

«Написать красивый пейзаж или портрет друга, а также изобразить букет цветов в технике граттаж - этому и многому другому можно научиться на уроках живописи в парках. Они предназначены для горожан разного возраста и уровня подготовки. В хорошую погоду уроки проходят на пленэре, в ненастную - в помещении. Посещать их можно бесплатно. Для участия в некоторых занятиях потребуется предварительная регистрация», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что москвичам покажут, как составлять композицию, правильно подбирать цвета и делать ровные штрихи карандашом. Педагоги научат рисовать акварельными, акриловыми и флуоресцентными красками, объяснят, как работать с гуашью и наносить изображения мылом, а также помогут освоить различные техники живописи. Материалы для занятий участникам раздадут на месте или попросят принести из дома.

Так, в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» уроки рисования проходят каждую среду. В хорошую погоду начинающие и опытные художники занимаются на улице и тренируются рисовать пейзажи. Занятия живописью в музее-усадьбе «Люблино» подойдут детям от 10 лет. На пленэрах здесь рисуют с натуры усадебные постройки. В Таганском парке изобразительному искусству обучают подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Занятия проходят в студии «Кисти и краски» по вторникам и средам с 18:00 до 19:00. В августе в студии начнется специальный курс рисования акриловыми и масляными красками. Участников познакомят с техникой флюид-арт. Это метод рисования жидким акрилом, при котором не используются кисти. А для взрослых любителей живописи в Таганском парке организовали курс «С нуля до портретов и сложных постановок». На уроках начинающих художников знакомят с основами академического рисунка и композиции.

Кроме того, заняться живописью на свежем воздухе предлагают в «Парке Дружбы». Перед началом практических уроков читают вводный курс и знакомят участников с основными техниками рисования. Затем они учатся рисовать с натуры, осваивают искусство иллюстрации и скетчинг. А в парке «Фили» открылся новый кружок рисования «Творческий путь». На занятия приглашают детей от семи до 12 дет. Изобразительным искусством дети могут заниматься и в Измайловском парке. На уроках они отрабатывают навыки рисования карандашом, акварелью, гуашью, маслом, мылом и флуоресцентными красками, изучают технику граттаж.

Также на уроки живописи и рисунка детей и подростков приглашает парк «Сокольники». В Доме детского творчества обучают основам классического рисунка.