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10 минут назад

Бесплатные уроки живописи могут посетить москвичи в столичных парках

Агентство «Москва»иещё 6

В парках, подведомственных столичному департаменту культуры, профессиональные педагоги помогают освоить разнообразные техники рисования. Основная часть занятий проходит на улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В парках Москвы можно бесплатно обучиться живописи
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

«Написать красивый пейзаж или портрет друга, а также изобразить букет цветов в технике граттаж - этому и многому другому можно научиться на уроках живописи в парках. Они предназначены для горожан разного возраста и уровня подготовки. В хорошую погоду уроки проходят на пленэре, в ненастную - в помещении. Посещать их можно бесплатно. Для участия в некоторых занятиях потребуется предварительная регистрация», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что москвичам покажут, как составлять композицию, правильно подбирать цвета и делать ровные штрихи карандашом. Педагоги научат рисовать акварельными, акриловыми и флуоресцентными красками, объяснят, как работать с гуашью и наносить изображения мылом, а также помогут освоить различные техники живописи. Материалы для занятий участникам раздадут на месте или попросят принести из дома.

Так, в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» уроки рисования проходят каждую среду. В хорошую погоду начинающие и опытные художники занимаются на улице и тренируются рисовать пейзажи. Занятия живописью в музее-усадьбе «Люблино» подойдут детям от 10 лет. На пленэрах здесь рисуют с натуры усадебные постройки. В Таганском парке изобразительному искусству обучают подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Занятия проходят в студии «Кисти и краски» по вторникам и средам с 18:00 до 19:00. В августе в студии начнется специальный курс рисования акриловыми и масляными красками. Участников познакомят с техникой флюид-арт. Это метод рисования жидким акрилом, при котором не используются кисти. А для взрослых любителей живописи в Таганском парке организовали курс «С нуля до портретов и сложных постановок». На уроках начинающих художников знакомят с основами академического рисунка и композиции.

Кроме того, заняться живописью на свежем воздухе предлагают в «Парке Дружбы». Перед началом практических уроков читают вводный курс и знакомят участников с основными техниками рисования. Затем они учатся рисовать с натуры, осваивают искусство иллюстрации и скетчинг. А в парке «Фили» открылся новый кружок рисования «Творческий путь». На занятия приглашают детей от семи до 12 дет. Изобразительным искусством дети могут заниматься и в Измайловском парке. На уроках они отрабатывают навыки рисования карандашом, акварелью, гуашью, маслом, мылом и флуоресцентными красками, изучают технику граттаж.

Также на уроки живописи и рисунка детей и подростков приглашает парк «Сокольники». В Доме детского творчества обучают основам классического рисунка.

«В августе серия пленэров под названием «Пейзаж Москвы акварелью» пройдет в саду «Эрмитаж». Горожане смогут изобразить акварельными красками красивые уголки парка. Занятия проведет член Союза художников России Борис Клементьев. Он поделится с участниками секретами работы акварельными красками, покажет им основные приемы написания пейзажей. Горожан старше 16 лет приглашают на встречи 2 и 9 августа, для детей от 10 до 16 лет уроки состоятся 16 и 28 августа», - добавили в материале.

Новости Москвы,Эрмитаж,
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