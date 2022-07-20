Птенцов черного лебедя показали на видео в Московском зоопарке

У черных лебедей в Московском зоопарке на свет появились птенцы. Два птенца вылупились в конце июня, третий у другой самки – в начале июля. Об этом сообщается на официальной странице зоосада во «ВКонтакте».
«Первую неделю жизни они провели на спинах своих родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей», – отмечается в публикации.
Сейчас потомство черных лебедей уже плавает самостоятельно, при этом птенцы не удаляются на большое расстояние от своих родителей.