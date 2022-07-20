МЧС экстренно обратилось к москвичам

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре в Москве. Объявление появилось на сайте ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с утра 20 июля с сохранением до конца дня 20 июля в городе Москве ожидается дождь. Местами гроза. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Ведомство порекомендовало водителям снизить скорость движения, избегать маневров на дороге, парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице.
Ранее москвичей предупредили об опасности детских прогулок из-за непогоды в среду.