МЧС экстренно обратилось к москвичам

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с утра 20 июля с сохранением до конца дня 20 июля в городе Москве ожидается дождь. Местами гроза. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении.