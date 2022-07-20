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43 минуты назад

Птенцы черного лебедя появились на свет в Московском зоопарке

Агентство «Москва»иещё 2

В Московском зоопарке вылупились птенцы черного лебедя. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Птенцы черного лебедя появились на свет в Московском зоопарке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Двое птенцов появились на свет в конце июня, и еще один птенец у другой самочки - в начале июля. Первую неделю жизни они привели на спинах своих родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей. Сейчас они уже плавают самостоятельно, но предпочитают держаться неподалеку от родителей», - говорится в сообщении.

Увидеть птенцов можно на Старой территории зоопарка в вольерном комплексе «Ручеек», уточнили в пресс-службе.

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