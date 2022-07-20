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44 минуты назад

Все станции московского метро и МЦК оборудуют системой аудионавигации для незрячих

Говорит Москва

Это произойдёт до конца года/

Все станции московского метро и МЦК оборудуют системой аудионавигации для незрячих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас на 45 станциях метрополитена расположено 60 таких устройств, к концу года их количество превысит 1 тыс., сообщает столичный Дептранс. Звуковые маячки помогают слабовидящим и незрячим пассажирам ориентироваться.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем городской транспорт удобным для всех пассажиров. Особое внимание уделяем маломобильным людям. Чтобы им было легче ориентироваться в метро, мы внедрили систему аудионавигации — установили звуковые маячки на 45 станциях. До конца года такой системой оборудуем все станции метро и МЦК», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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