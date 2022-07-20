Все станции московского метро и МЦК оборудуют системой аудионавигации для незрячих

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем городской транспорт удобным для всех пассажиров. Особое внимание уделяем маломобильным людям. Чтобы им было легче ориентироваться в метро, мы внедрили систему аудионавигации — установили звуковые маячки на 45 станциях. До конца года такой системой оборудуем все станции метро и МЦК», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.