Все станции московского метро и МЦК оборудуют системой аудионавигации для незрячих

Это произойдёт до конца года/
Сейчас на 45 станциях метрополитена расположено 60 таких устройств, к концу года их количество превысит 1 тыс., сообщает столичный Дептранс. Звуковые маячки помогают слабовидящим и незрячим пассажирам ориентироваться.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем городской транспорт удобным для всех пассажиров. Особое внимание уделяем маломобильным людям. Чтобы им было легче ориентироваться в метро, мы внедрили систему аудионавигации — установили звуковые маячки на 45 станциях. До конца года такой системой оборудуем все станции метро и МЦК», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.