Москвичам пообещали осенюю погоду в июле

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19 минут назад

В среду в Москве будет осенняя погода

Российская Газета

В столицу в среду до конца дня ожидаются дождь, сильный ветер и холодная погода. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

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Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, местами возможна гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду.

В свою очерердь специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечает, что на среду придется пик холода.

"Принесет непогоду северо-атлантический циклон, под его влиянием на город выльется до 7-10 мм осадков, а температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов, - рассказывает Тишковец в своем Telegram-канале. - Такая погода будет соответствовать началу сентября. Температурный фон составит от +13 до +17 градусов".

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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