Москвичам пообещали осенюю погоду в июле

"Принесет непогоду северо-атлантический циклон, под его влиянием на город выльется до 7-10 мм осадков, а температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов, - рассказывает Тишковец в своем Telegram-канале. - Такая погода будет соответствовать началу сентября. Температурный фон составит от +13 до +17 градусов".