В Москве отреставрируют дворец Юсуповых

"Комплексная реставрация Юсуповского дворца в Большом Харитоньевском переулке по-настоящему долгожданное событие. Долгое время палаты были в частной собственности. Хозяева не проводили работы по их сохранению, несмотря на острую необходимость в реставрации. Для того чтобы привести старинные палаты в порядок, необходимо тщательно изучить их текущее состояние и на основании этого подготовить детальный проект реставрации. Специалисты уже приступили к этим работам", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.