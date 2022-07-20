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28 минут назад

В Москве отреставрируют дворец Юсуповых

ТАССиещё 4

Реставрацию дворца Юсуповых планируют провести в Москве. К работам планируют приступить в 2023 году, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в среду.

В Москве отреставрируют дворец Юсуповых
Фото: mos.rumos.ru

"Комплексная реставрация Юсуповского дворца в Большом Харитоньевском переулке по-настоящему долгожданное событие. Долгое время палаты были в частной собственности. Хозяева не проводили работы по их сохранению, несмотря на острую необходимость в реставрации. Для того чтобы привести старинные палаты в порядок, необходимо тщательно изучить их текущее состояние и на основании этого подготовить детальный проект реставрации. Специалисты уже приступили к этим работам", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Научно-исследовательские, изыскательские работы и проектирование планируется завершить до конца 2022 года. В проекте специалисты отразят все предлагаемые решения по сохранению объекта культурного наследия и приспособлению его к использованию в качестве музея. Затем проект пройдет государственную историко-культурную экспертизу. При положительном заключении его направят на согласование в Департамент культурного наследия города Москвы. Согласованный документ будет основанием для выдачи разрешения на проведение реставрации.

"К работам во дворце Юсуповых планируют приступить в 2023 году. Их будут проводить за счет средств, выделенных из федерального бюджета. За ходом реставрации будут следить специалисты Мосгорнаследия", - говорится в сообщении.

Дворец имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и носит официальное название "Палаты бояр Волковых (дворец Юсуповых)". Памятник архитектуры находится в государственной собственности. Два года назад его передали в оперативное управление музею-усадьбе "Архангельское". После реставрации в палатах откроют музей.

Новости Москвы,Алексей Емельянов,
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