В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
36 минут назад

«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра объявлен в Москве

Мослентаиещё 4

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за грозы и ветра, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 четверга, 21 июля.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным синоптиков, в регионе ожидаются дожди с грозами и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Воздух днем в Москве прогреется до 20-22 градусов, по области — до 17-22 градусов.

Метеослужба сообщает, что примерно такая же погода сохранится и в пятницу, 22 июля, однако будет теплее — столбики термометров в столице и Подмосковье поднимутся до отметки 27 градусов.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности был введен в регионе в среду, 20 июля. Москвичей предупреждали об опасности детских прогулок в этот день из-за погодных условий.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители