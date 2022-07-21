«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за грозы и ветра, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 четверга, 21 июля.

По данным синоптиков, в регионе ожидаются дожди с грозами и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Воздух днем в Москве прогреется до 20-22 градусов, по области — до 17-22 градусов.

Метеослужба сообщает, что примерно такая же погода сохранится и в пятницу, 22 июля, однако будет теплее — столбики термометров в столице и Подмосковье поднимутся до отметки 27 градусов.