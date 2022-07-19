Москвичей предупредили о непогоде 20 июля

В среду 20 июля в Москве ожидаются дождь, гроза и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба ГУ МЧС России по столице, передает Агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что непогода, по прогнозам синоптиков, продлится с утра среды до конца дня. Дожди по столичному региону будут сопровождать грозы и шквалистый ветер. Его порывы местами достигнут 17 метров в секунду.
В ГУ МЧС России по Москве водителям порекомендовали на момент предупреждения снизить скорость движения и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам посоветовали держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также не укрываться под деревьями.
Ранее синоптики оценили шансы возвращения жары в Москву. В частности, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие недели этого ждать не стоит, температура лишь продолжит падать, похолодание будут сопровождать дожди с грозами.