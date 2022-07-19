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30 минут назад

Собянин поручил установить 115 новых зарядных станций для электробусов в Москве

ТАСС

Порядка 115 станций для зарядки электробусов планируют установить в Москве, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин поручил установить 115 зарядных станций для электробусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство Москвы приняло решение дополнительно установить 115 ультрабыстрых станций для зарядки электробусов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

В тексте отмечается, что в настоящее время на конечных станциях маршрутов и в автобусных парках насчитывается более 200 ультрабыстрых станций зарядки, с помощью которых транспорт может быть подряжен за 6-10 минут. Также поясняется, что станции способны работать при температуре от минус 40 градусов до плюс 40, кроме того, они совместимы с электробусами разных производителей.

В материалах сообщается, что установка дополнительных станций будет способствовать увеличению количества маршрутов, по которым курсируют электробусы. В настоящее время парк ГУП "Мосгортранс" насчитывает свыше 1 тыс. электробусов российского производства, которые перевозят пассажиров 77 маршрутов наземного городского транспорта.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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