Собянин поручил установить 115 зарядных станций для электробусов

В тексте отмечается, что в настоящее время на конечных станциях маршрутов и в автобусных парках насчитывается более 200 ультрабыстрых станций зарядки, с помощью которых транспорт может быть подряжен за 6-10 минут. Также поясняется, что станции способны работать при температуре от минус 40 градусов до плюс 40, кроме того, они совместимы с электробусами разных производителей.