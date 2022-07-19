Жители регионов бросились скупать квартиры в Москве

Во втором квартале 2022 года жители регионов бросились скупать квартиры в новостройках Москвы — доля межрегиональных сделок в столице выросла на 60 процентов по сравнению с первым кварталом. К такому выводу пришли специалисты «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет «Интерфакс».

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Как пояснили в компании, такой рост спроса всегда происходит в период поступления абитуриентов в столичные вузы. Аналитики добавили, что для приобретения жилья 45 процентов покупателей использовали ипотеку. При этом 35 процентов россиян продают свое жилье в регионе, чтобы переехать в столицу всей семьей, а 20 процентов приобретают квартиру за счет собственных накоплений.

В «Инком-Недвижимость» отметили, что большинство участников сделок (55 процентов) приехали из Сибири и с Дальнего Востока, 25 процентов — из центральных регионов, а 20 процентов — из южных. По оценкам специалистов, 20 процентов покупателей сначала приобретают жилье, а затем выбирают вуз.

Однако лишь 15 процентов жителей регионов приобретают квартиры на этапе котлована. Около 60 процентов россиян готовы ждать 1-2 года до окончания строительства, а четверть покупают жилье в практически сданном доме, чтобы получить ключи до конца года.