В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

Жители регионов бросились скупать квартиры в Москве

Lenta.ru

Во втором квартале 2022 года жители регионов бросились скупать квартиры в новостройках Москвы — доля межрегиональных сделок в столице выросла на 60 процентов по сравнению с первым кварталом. К такому выводу пришли специалисты «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет «Интерфакс».

Жители регионов бросились скупать квартиры в Москве
Фото: ТАССТАСС

Как пояснили в компании, такой рост спроса всегда происходит в период поступления абитуриентов в столичные вузы. Аналитики добавили, что для приобретения жилья 45 процентов покупателей использовали ипотеку. При этом 35 процентов россиян продают свое жилье в регионе, чтобы переехать в столицу всей семьей, а 20 процентов приобретают квартиру за счет собственных накоплений.

В «Инком-Недвижимость» отметили, что большинство участников сделок (55 процентов) приехали из Сибири и с Дальнего Востока, 25 процентов — из центральных регионов, а 20 процентов — из южных. По оценкам специалистов, 20 процентов покупателей сначала приобретают жилье, а затем выбирают вуз.

Однако лишь 15 процентов жителей регионов приобретают квартиры на этапе котлована. Около 60 процентов россиян готовы ждать 1-2 года до окончания строительства, а четверть покупают жилье в практически сданном доме, чтобы получить ключи до конца года.

Ранее в столичном управлении Росреестра выяснили, что москвичи расхотели покупать вторичное жилье — число сделок с этим типом квартир в первой половине 2022 года уменьшилось на 14,9 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. По данным ведомства, всего в указанный период заключили 67,9 тысячи сделок.

Новости Москвы,Инком-Недвижимость,Росреестр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители