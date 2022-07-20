Птенцы черного лебедя появились на свет в Московском зоопарке

Два птенца черных лебедей вылупились в конце июня в Московском зоопарке, а еще один — в начале июля.

Первую неделю жизни они провели на спинах своих родителей. В официальном блоге Московского зоопарка специалисты сообщили, что малыши в первую неделю жизни покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. В связи с этим детеныши забираются на своих родителей.

Сегодня птенцы самостоятельно плавают, но продолжают держаться рядом с мамой и папой. В Московском зоопарке лебедей содержат на Большом пруду. В случае появления у них потомства их отселяют в отдельные вольеры.

Сегодня гости зоосада могут познакомиться с птицами на Старой территории в комплексе «Ручеек». Он расположен возле овцебыков и нового вольера «Ластоногие».