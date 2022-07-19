Дом по программе реновации построят в районе Косино-Ухтомский, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новостройка появится на улице Черное Озеро, земельном участке № 7. Сдача объекта запланирована на 2023 год. На данный момент, по словам главы столичного Депстроя Рафика Загрутдинова, идут подготовительные работы, а также выносятся инженерные сети.

Дом будет состоять из двух восьмиэтажных корпусов. В них сделают однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. При этом несколько квартир оборудуют для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В холле новостройки расположат комнату консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, а также ящики для почты. Под внутренним двором оборудуют подземную парковку.

Предусмотрены и работы по благоустройству придомовой территории: там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Также около новостройки планируется создать площадку для детей, занятий спортом и спокойного отдыха.